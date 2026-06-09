В Петербурге эвакуировали 15 человек из горящего дома

В Петербурге эвакуировали 15 человек из горящего дома

В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 человек из горящего дома на проспекте Кузнецова, сообщает Мойка 78. Среди них было 13 взрослых и двое детей.

Сообщается, что сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание около шести часов утра. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет.

До этого сообщалось, что в Марий Эл на складе вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе.