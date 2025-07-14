Украинцам начали запрещать въезд в Россию на срок до 50 лет ФСБ запрещает провалившим проверку украинцам въезд в Россию на срок до 50 лет

Пограничная служба России начала массово запрещать въезд гражданам Украины на срок от 20 до 50 лет, что подтверждается судебными документами, передает ТАСС. Речь идет о людях, которые ранее получили отказ в допуске на территорию страны при прохождении контроля в столичном аэропорту Шереметьево.

Как правило, украинцам отказывают во въезде, если в ходе проверки выявляются их связи с ВСУ или украинскими спецслужбами, поддержка нынешнего руководства, а также негативные высказывания о проведении военной операции. По итогам проверки таких пассажиров не пропускают через границу и депортируют в страну вылета, а затем официально выносят решение о запрете въезда на срок от 20 до 50 лет.

В одном из случаев гражданке Украины запретили въезд в Россию до 2074 года — на 50 лет. Причиной стало обнаружение в ее соцсетях положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ и проукраинский контент. Другому гражданину Украины запретили въезд на 20 лет (до 2044 года) из-за его контактов с сотрудниками украинских спецслужб и критики СВО.

Ранее в Крыму задержали 24-летнюю россиянку, которая должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны перед Днем Победы. Женщина также является гражданкой Украины, она была завербована СБУ.