11 февраля 2026 в 18:05

В ресторане мало и дорого: делаю тазиками дома — крутой салат с хрустящими баклажанами

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — настоящий хит кафе и ресторанов, за которым всегда очередь. Хрустящие баклажаны, сочные томаты и пикантный соус делают его настолько вкусным, что дома его просят готовить снова и снова. А главное — готовится просто и из доступных продуктов. Сначала кажется, что блюдо сложное, но на деле всё занимает не больше получаса. Получается эффектно, ярко и очень аппетитно — идеально и для гостей, и для семейного ужина.

Что понадобится: баклажан — 1 средний, кукурузный крахмал — 2–3 ст. л., томаты — 2 шт. (200–250 г), кинза — небольшой пучок, творожный сыр — 2–3 ст. л., соус сладкий чили — 2 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Как готовить: баклажан нарежьте крупными кубиками, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. При желании срежьте кожицу, если боитесь горечи. Обваляйте кусочки в кукурузном крахмале, стряхните излишки и обжаривайте партиями в хорошо разогретом масле до золотистой корочки. Готовые баклажаны выложите на салфетки. Томаты нарежьте крупными кубиками, кинзу мелко порубите. В отдельной миске смешайте соевый соус, сладкий чили и измельчённый чеснок. Выложите на тарелку баклажаны, добавьте томаты, зелень, аккуратно выложите творожный сыр и полейте соусом. Перемешайте перед подачей.

Ранее Мы делились рецептом простой запеканки. Смешать грудку с яйцами и присыпать зеленым лучком.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
