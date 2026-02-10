Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зелёным лучком — вкусная запеканка за полчаса

Эта куриная запеканка выручает, когда хочется приготовить что-то сытное, полезное и по-домашнему вкусное без долгой возни. Минимум продуктов, всё смешивается в одной миске — и уже через полчаса на столе нежное, ароматное блюдо к ужину. Запеканка получается мягкой, сочной и очень нежной. Куриная грудка отлично пропитывается молочно-яичной заливкой, сыр даёт аппетитную корочку, а зелёный лук добавляет свежесть и аромат.

Ингредиенты: куриное филе – 300 г, мука – 2 ст. л., яйца – 2 шт, сода – 0,5 ч. л., молоко – 150 мл, сыр – 50 г, соль – по вкусу, зелёный лук – по вкусу, приправы – по вкусу.

Яйца взбивают с солью, добавляют молоко и слегка взбивают до лёгкой пенки. Всыпают просеянную муку, соду, погашенную лимонным соком или уксусом, и тщательно размешивают до однородности. Добавляют специи и снова перемешивают. Куриное филе нарезают небольшими кусочками. Сыр натирают на крупной тёрке, зелёный лук мелко нарезают. Всё добавляют в тесто и хорошо перемешивают. Форму смазывают сливочным маслом, выливают массу, разравнивают и отправляют в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 35 минут до румяной корочки.

