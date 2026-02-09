Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:05

Беру куриное бедро и пачку крабовых палочек: необычный и очень вкусный салат «Валенсия» — когда надоело все однотипное

Фото: D-NEWS.ru
«Валенсия» давно стал моим секретным оружием для праздников. Сытный, яркий и очень эффектный — в прозрачном салатнике он выглядит как настоящий шедевр. Нежное куриное бедро, крабовые палочки, корейская морковь и сыр создают идеальный баланс вкуса. Гости всегда просят добавку — проверено не раз.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, куриное бедро (отварное, без кожи и кости) — 1 шт., морковь по-корейски — 200 г, твёрдый сыр — 100 г, яйца — 4 шт., укроп — небольшой пучок, зелёный лук — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, майонез — 200–250 г, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: куриное бедро отварите до готовности, остудите и нарежьте мелкими кусочками. Яйца сварите вкрутую и мелко нарубите. Сыр натрите на крупной тёрке, зелень и чеснок измельчите. Собирайте салат слоями в прозрачном салатнике: 1 слой — морковь по-корейски + майонез. 2 слой — курица + немного соли, перца и майонез. 3 слой — яйца + майонез. 4 слой — зелень с чесноком + майонез. 5 слой — крабовые палочки + майонез. 6 слой — тёртый сыр + тонкий слой майонеза.

Ранее мы делились рецептом 5 самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш. Готовятся за 15 минут.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
