11 ноября 2025 в 10:42

В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов

Студенты и преподаватель во время лекции Студенты и преподаватель во время лекции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Минобрнауки заявили, что считают недопустимым занижение стоимости платного обучения, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст проекта постановления правительства. В ведомстве связали демпинг со снижением качества подготовки.

Занижение стоимости платных образовательных услуг может приводить к недофинансированию образовательных организаций, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса, материально-технической базе и уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава, — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В ведомстве предложили установить нижний порог стоимости обучения — не ниже нормативных затрат на обучение за счет федерального бюджета и стоимости подготовки студента с учетом расходов. Следить за исполнением ограничений Минобрнауки планирует самостоятельно.

Ранее сообщалось, что с 2026 года подача документов в вузы будет осуществляться исключительно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или при личном визите в приемную комиссию. Проект новых правил приема в высшие учебные заведения, которые вступят в силу в 2026/27 учебном году, представило Минобрнауки России.

