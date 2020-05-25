В мае Роспотребнадзор временно закрыл более 40 объектов торговли в Москве

https://static.news.ru/photo/ab27d804-9f1a-11ea-afca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное управление Роспотребнадзора в мае 2020 года провело около 4,5 тыс. мероприятий, в результате которых была приостановлена деятельность 41 объекта торговли.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно ему, в ходе мероприятий по контролю противоэпидемического режима нарушения были установлены на 1,3 тыс. объектах.

По результатам проведенных с 1 мая 502 проверок приостановлена деятельность 41 объекта, в том числе по решению суда приостановлена работа 7 объектов, в 34 случаях применялся временный запрет деятельности, объекты в таких случаях опечатывались специалистами, — гласит сообщение.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано на объектах продажи продуктов питания, транспорта, непродовольственных продуктов, торговли детскими товарами и общественного питания. Наименьшее — на промышленных объектах.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить любую разносную торговлю в вагонах пригородных поездов, а также игру на музыкальных инструментах.