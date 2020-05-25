Торговлю и выступления музыкантов временно запретят в электричках

https://static.news.ru/photo/e5f38a88-9eb5-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор рекомендовал запретить любую разносную торговлю в вагонах пригородных поездов, а также игру на музыкальных инструментах.

Ограничения на торговлю должны действовать в течение режима выхода из ограничений, который введён в связи с коронавирусной инфекцией. Рекомендуется также пресекать проезд пассажиров, которые носят пачкающие вещи или не соблюдают правила гигиены.

Электропоезда необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. В поездах дальнего следования нужно два раза в сутки измерять температуру пассажирам. В вагонах-ресторанах рекомендуется минимизировать готовку на месте, изъять из продажи алкоголь, в том случае если торговля осуществляет только навынос. Пассажирам нужно перед едой предлагать антисептики.

Рекомендовано убирать вагоны поездов дальнего следования два раза в сутки. Кроме пола и поверхности нужно обрабатывать стены на высоте 1,5 метра от пола. Туалеты рекомендовано мыть четыре раза в сутки, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

NEWS.ru писал, что в Москве задержали перекупщиков, которые торговали в электричке масками. Они продавали свой товар без специального разрешения. В электропоезде Александров — Москва мужчина предлагал купить маски по цене 250 рублей за штуку. Ещё один торговец был задержан в районе Курского вокзала.