В Москве задержали перекупщиков, торговавших в электричке масками

https://static.news.ru/photo/2dc45266-79b3-11ea-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортная полиция задержала в Москве за сутки двух перекупщиков медицинских масок. Торговцы продавали свой товар в электричках без специального разрешения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО, один из задержанных, 1990 года рождения, в электропоезде Александров — Москва предлагал пассажирам приобрести медицинские маски по цене 250 рублей за единицу.

Ещё одного торговца, 1995 года рождения, задержали в районе Курского вокзала.

Обоих мужчин привлекли к административной ответственности.

Спрос на медицинские маски по всему миру значительно вырос из-за пандемии коронавируса. Они требуются не только врачам, но и обычным людям, потому многие страны заявляют о нехватке масок. В американском штате Калифорния власти решили выделить $990 млн из бюджета региона на покупку защитного снаряжения, в том числе масок и комбинезонов, писал NEWS.ru.