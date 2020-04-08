В Москве задержали перекупщиков, торговавших в электричке масками

Транспортная полиция задержала в Москве за сутки двух перекупщиков медицинских масок. Торговцы продавали свой товар в электричках без специального разрешения.
Как
Ещё одного торговца, 1995 года рождения, задержали в районе Курского вокзала.
Обоих мужчин привлекли к административной ответственности.
Спрос на медицинские маски по всему миру значительно вырос из-за пандемии коронавируса. Они требуются не только врачам, но и обычным людям, потому многие страны заявляют о нехватке масок. В американском штате Калифорния власти решили выделить $990 млн из бюджета региона на покупку защитного снаряжения, в том числе масок и комбинезонов, писал NEWS.ru.
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