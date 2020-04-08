США

Власти Калифорнии потратят около $1 млрд на покупку масок

13:57, 08 апреля 2020 10
Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил о подписании соглашения с консорциумом, по которому регион и, вероятно, другие штаты, будут получать 200 млн медицинских масок в месяц.

Ньюсом пояснил, что больше не намерен ждать, конкурируя за защитные комбинезоны, маски типа N95, медицинские маски с федеральным правительством и другими странами из-за нехватки этих товаров. Губернатор пояснил, что власти используют силу покупательской способности штата в борьбе с пандемией коронавируса.

Калифорния планирует потратить $990 млн средств штата на защитное снаряжение, уточняет Politico. Аванс в размере половины от этой суммы должен быть внесён в течение 48 часов. 

Ещё в марте Ньюсом запретил жителям штата выходить из дома без особой нужды, писал NEWS.ru.

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