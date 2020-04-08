Власти Калифорнии потратят около $1 млрд на покупку масок

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил о подписании соглашения с консорциумом, по которому регион и, вероятно, другие штаты, будут получать 200 млн медицинских масок в месяц.
Ньюсом пояснил, что больше не намерен ждать, конкурируя за защитные комбинезоны, маски типа N95, медицинские маски с федеральным правительством и другими странами из-за нехватки этих товаров. Губернатор пояснил, что власти используют силу покупательской способности штата в борьбе с пандемией коронавируса.
Калифорния планирует потратить $990 млн средств штата на защитное снаряжение,
Ещё в марте Ньюсом запретил жителям штата выходить из дома без особой нужды, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен