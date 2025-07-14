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14 июля 2025 в 11:06

Россия и Китай стали меньше торговать друг с другом

Объем торговли Китая и России снизился почти на 10% в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайско-российский товарооборот за первые шесть месяцев 2025 года составил $106,48 млрд (8,2 трлн рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Этот показатель сократился более чем на 9% в годовом исчислении.

В частности уточняется, что за полгода поставки из Китая в РФ уменьшились на 8,4%, до $47,16 млрд (3,6 трлн рублей). В свою очередь, импорт из России в КНР снизился на 9,6%, до $59,32 млрд (4,6 трлн рублей).

При этом объем торговли между странами в мае и июне составил по $17,6 млрд (1,3 трлн рублей). Так, китайский экспорт в месячном исчислении вырос на 2,2%, а российский — на 2,9%.

Ранее стало известно, что Россия в мае увеличила закупки газировки из Южной Кореи до максимального за два года уровня в $2,5 млн (196 млн рублей). В мае 2025 года поставки выросли на 25% по сравнению с 2024 годом, за месяц закупки увеличились на 16%.

В Россию поставляют сладкие газированные напитки: кола, энергетики, лимонады, а также негазированные сладкие холодные чаи. РФ поднялась в списке покупателей корейских газировок на четвертое место.

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