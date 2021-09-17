В Кремле объяснили, как Путин проголосовал без телефона

Президент России Владимир Путин действительно не пользуется мобильным телефоном, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он объяснил, что глава государства для онлайн-голосования использовал устройство одного из помощников. В данном случае «всё было абсолютно нормально», сообщает в Telegram-канале «Говорит Москва».

У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования, — сказал он.

17 сентября Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. При этом для участия в электронном голосовании нужен мобильный телефон, так как на него приходит пароль, используемый для подтверждения участия в выборах. Без него невозможно получить бюллетень и отдать свой голос. В то же время глава государства ранее говорил, что у него гаджета нет.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Песков объяснял, что «десятки» человек, контактировавших с главой РФ, заболели коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 представитель Кремля назвал отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников. Песков добавил, что самочувствие у Путина прекрасное, он работает в обычном режиме.