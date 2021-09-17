Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн. До этого уже было известно, что глава государства отдаст свой голос на выборах в Госдуму дистанционно, однако не сообщалось, в какой именно день. Политик решил воспользоваться современными технологиями из-за того, что находится на самоизоляции. Об этом сказал РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин проголосовал онлайн, — подтвердил представитель Кремля.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.

Путин 14 сентября сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Песков заявил, что Путин переходит на режим самоизоляции из-за того, что «десятки» человек в его окружении, контактировавших с главой РФ, заболели коронавирусом. Причиной вспышки пресс-секретарь главы РФ назвал отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников. Песков добавил: самочувствие у Путина прекрасное, он работает в обычном режиме.