Путин самоизолировался из-за случаев COVID в его окружении

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт пресс-служба Кремля.

Из-за необходимости уйти на самоизоляцию глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. У кого конкретно из окружения президента выявлен коронавирус, не уточняется.

13 сентября Путин рассказал, что в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом, поэтому он не исключил, что может уйти на карантин.

В марте 2021 года Путин сделал прививку от коронавируса. Сначала он отказывался раскрывать препарат, которым сделал укол, однако позднее рассказал, что использовал «Спутник V».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента о возможном карантине. Он отмечал, что ситуация с коронавирусом в окружении президента пока не сказалась на его графике.