Образно высказался: Пескову пришлось объяснять слова Путина о карантине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что ему, возможно, придётся уйти на карантин. Он объяснил это высказывание журналистам РИА Новости.

По его словам, глава государства высказался «образно».

В разговоре с ТАСС Песков отметил , что ситуация с коронавирусом в окружении президента пока не сказалась на его графике.

Пока никаких изменений нет, — ответил он.

В ходе встречи в участниками Паралимпиады в Кремле Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемости коронавирусом. «Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал глава государства.

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опроверг. Он заявил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».