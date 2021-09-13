«Много людей болеет вокруг»: Путин может уйти на карантин из-за COVID-19

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. В связи с этим он может уйти на карантин. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ходе общения с участниками Паралимпиады в Кремле.

У нас, к сожалению, тоже сейчас.<...> Врачи изучают.<...> Даже в моём окружении проблемы возникают с этим COVID-19. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг, — подчеркнул глава государства.

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опровергал. Он заявлял, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».

В марте 2021 года Путин сделал прививку от коронавируса. Сначала он отказывался раскрывать препарат, которым сделал укол, однако позднее рассказал, что использовал «Спутник V».