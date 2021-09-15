Песков рассказал о самочувствии ушедшего на изоляцию Путина

Президент России Владимир Путин, ушедший вчера на самоизоляцию, сдаёт необходимые тесты. В настоящий момент он чувствует себя хорошо. Медики делают всё необходимое в сложившейся ситуации, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции, отметил, что главе государства она не потребуется. Он пояснил: режим обеспечения безопасности президента «не предусматривает возможности и необходимости участия в таких программах».

Также пресс-секретарь подчеркнул, что уход Путина на самоизоляцию ничего не меняет в его работе. Данная мера не приводит к сужению общения и замедлению темпов рабочего графика, добавил Песков.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Днём ранее глава государства рассказывал, что в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом, поэтому он не исключил, что может уйти на карантин. Однако тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин высказался «образно».

Ранее сообщалось, что Путин объяснил своё решение о переходе на самоизоляцию тем, что он контактировал с заболевшим сотрудником. Путин отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» об эффективности «Спутника V».