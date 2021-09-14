Титры высокие, посмотрим на практике: Путин объяснил свою самоизоляцию

Президент Владимир Путин объяснил своё решение о переходе на самоизоляцию. Он отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» об эффективности «Спутника V», передаёт РИА Новости.

Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19 — NEWS.ru.) целый день, очень близко, в течение всего дня, — рассказал он.

В окружении главы государства коронавирусом заразились несколько человек. Один из них был привит и проходил ревакцинацию, но, «судя по всему, поздновато» — он заболел через три дня после третьей прививки.

Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни. Надеюсь, всё будет так, как должно быть, и «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19, — заключил Путин.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Днём ранее глава государства рассказывал, что в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом, поэтому он не исключил, что может уйти на карантин. Однако тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин высказался «образно».

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опроверг. Он заявил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».

Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин долгое время работал из своей резиденции в Ново-Огарёво. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства иногда приезжал в Кремль, но «не так часто, как хотелось бы ему», так как «технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно». В связи с этим в Интернете возникли шутки о бункере, где якобы находился президент. Эту информацию Песков опроверг. Он заявил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как Путин, «не может сидеть ни в каком бункере».