Песков отрицает существование бункера Путина

https://static.news.ru/photo/4dd90f46-4128-11eb-b958-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет бункера. По его словам, глава государства не смог бы работать в нём.

Так представитель политика ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в резиденции Путина в Ново-Огарёво бункер.

Никаких там бункеров нет, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что ни один руководитель страны, тем более такой активный, как российский президент, «не может сидеть ни в каком бункере».

Ранее Песков уже говорил, что в условиях пандемии Путин работает и проживает в своей резиденции в Ново-Огарёво, а не в каком-то бункере. Как рассказал представитель Кремля, Путин из Ново-Огарёво приезжает в Кремль. Иногда глава государства «не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно».

До этого Песков говорил, что у президента России Владимира Путина нет кабинетов-двойников в резиденциях для того, чтобы никто не мог понять, где на самом деле находится глава страны.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ, что для Путина сделали два одинаковых кабинета в разных резиденциях. Таким способом усложняется возможность определить местонахождение президента, рассказывали журналисты. Как отмечалось в публикации, одинаковые рабочие кабинеты находятся в сочинской президентской резиденции и в Ново-Огарёво. Кроме того, приводились и данные о перемещениях борта Путина с сервиса Flightradar24, писал NEWS.ru.