Путин рассказал о десятках заразившихся коронавирусом в его окружении

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ рассказал, что в его окружении коронавирусом заболели не единицы, а несколько десятков человек. После контакта с одним из них он некоторое время пробудет в самоизоляции, передаёт РИА Новости.

Это не один, не два, а несколько десятков человек, — сказал глава государства.

Он отметил, что карантинный режим ему придётся соблюдать в течение нескольких дней. Путин также выразил сожаление, что ему в последний момент пришлось отменить свой визит в Душанбе.

Об уходе на карантин президент объявил 14 сентября. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что президент чувствует себя хорошо и сдаёт необходимые тесты. Он добавил, что уход Путина в самоизоляцию не отразится на его рабочем графике.