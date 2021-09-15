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Путин рассказал о десятках заразившихся коронавирусом в его окружении

09:51, 16 сентября 2021
Путин рассказал о десятках заразившихся коронавирусом в его окружении Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ рассказал, что в его окружении коронавирусом заболели не единицы, а несколько десятков человек. После контакта с одним из них он некоторое время пробудет в самоизоляции, передаёт РИА Новости.

Это не один, не два, а несколько десятков человек, — сказал глава государства.

Он отметил, что карантинный режим ему придётся соблюдать в течение нескольких дней. Путин также выразил сожаление, что ему в последний момент пришлось отменить свой визит в Душанбе.

Об уходе на карантин президент объявил 14 сентября. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что президент чувствует себя хорошо и сдаёт необходимые тесты. Он добавил, что уход Путина в самоизоляцию не отразится на его рабочем графике.

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