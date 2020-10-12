В Гидрометцентре рассказали, каким будет первый снег в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b3b9afaa-0ca8-11eb-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные синоптики предупредили, что москвичи и жители Подмосковья встретятся с первым снегом уже в ближайшие выходные, однако ждать постоянного покрова не стоит, так как он растает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мы пишем впервые, что сильных дождей или осадков не будет. Но слово «осадки» здесь ключевое. В ночь на субботу и воскресенье небольшие осадки возможны. Конечно же, снег не ляжет — земля тёплая, снег так рано не ложится. Но в воздухе уже снежинки появятся. И самое главное, что ночью будет температура около нулевой отметки, — приводит слова Вильфанда телеканал «360».

До этого синоптики предупреждали, что в Московском регионе к выходным температура воздуха заметно снизится. Сначала она опустится до +10, +13 градусов, а к концу недели воздух станет ещё холоднее. При этом в начале октября в регионе воздух был теплее нормы на 8–10 градусов.

Как писал NEWS.ru, морозы до минус 15 градусов придут в отдельные российские регионы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.