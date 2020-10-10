В ряде регионов России ожидаются морозы до 15 градусов

https://static.news.ru/photo/a1c1aea4-0bb5-11eb-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морозы до минус 15 градусов придут в отдельные российские регионы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, в ближайшие дни в восточных областях Центрального федерального округа и в большинстве районов Поволжья ожидается сухая и тёплая погода. На северо-западе воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, в Карелии — до 8-13 тепла.

На север европейской части страны придут дожди и туманы. Днём прогнозируется 5-12 градусов, а ночи пройдут без заморозков. На крайнем северо-востоке, в Ненецком округе, ночью похолодает до минус 2 градусов.

В центральных областях 11 октября и в начале следующей недели ожидаются небольшие дожди. Ночью температура будет находиться в пределах 2-9 градусов тепла, днём — плюс 11-18 градусов.

На севере Поволжья местами ночью будут заморозки до минус 3 градусов.

На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае — станет теплее. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 до 10 градусов. В Томской области — плюс 2-7 градусов. При этом местами днём прогнозируется слабо отрицательная температура — до минус 3 градусов, а ночью — до минус 9.

Паршина предупредила, что ночные морозы ждут жителей Алтайского края — местами ночью похолодает до минус 10 градусов, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. На севере Амурской области пройдут дожди с мокрым снегом. В дневные часы воздух прогреется до плюс 4-9 градусов, однако местами ожидается минус 1-6 градусов, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.