В Гидрометцентре рассказали о погоде выше нормы в Москве

https://static.news.ru/photo/5a38762a-0bb1-11eb-b6fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.

По его словам, в столице и Подмосковье на следующей неделе будет наблюдаться хорошая погода — температура выше нормы на 6–8 градусов. Так, в понедельник максимальная температура составит плюс 15 градусов, а во вторник — плюс 17–19.

Синоптик отметил, что такое природное явление связано с выносом тёплых воздушных масс с юго-запада и юга.

Дождики возможны в понедельник и во вторник, но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре, — подчеркнул Вильфанд в беседе с RT.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в конце следующей недели изменится погода в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). По его словам, тёплую «сентябрьскую» погоду сменит нормативная октябрьская.