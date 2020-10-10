Синоптик предупредил о перестройке погоды в центральной России

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. При этом он заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса страны предстоит сделать ещё немало.

По словам главы государства, существует необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни людей в сельских поселениях. А на селе у нас живёт много именно больших, многодетных семей. И это...