Синоптик предупредил о перестройке погоды в центральной России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в конце следующей недели изменится погода в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). По его словам, тёплую «сентябрьскую» погоду сменит нормативная октябрьская.
К выходным будет перестройка: циклон, который придёт к нам с юга, юга-запада, уйдёт на восток. В его тыловой части воздушные массы будут существенно холоднее. Температура резко на несколько градусов понизится. К концу следующей недели мы подойдём к климатической норме, — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала: 13–14 октября в Москве значения дневных температур могут быть близки к абсолютным рекордам. Во вторник в Москве 16–21 градус и 16–20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры, отметила Макарова.