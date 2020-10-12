Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

https://static.news.ru/photo/93176bfa-0c6e-11eb-8b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мокрый снег с дождём ожидается в столице уже в конце этой недели, а в начале следующей полетят «отдельные снежинки», сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега, — сообщила РИА Новости Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура в столичном регионе в конце недели опустится до 3–5 градусов, а в начале следующей недели «возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально тёплой на всей территории России. Он привёл в пример Якутию, где в настоящее время столбик термометра днём поднимается к отметкам выше нуля, что случается крайне редко в это время года. Сейчас там температура превышает норму на 8–10 градусов.