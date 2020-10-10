Синоптик пообещал аномальное тепло по всей России

https://static.news.ru/photo/44277604-0c17-11eb-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально тёплой на всей территории России.

Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет тёплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений, — цитирует учёного РИА Новости.

По словам Вильфанда, аномалии, которыми считаются отклонения от нормы, отличаются в разных частях страны. Так, в Якутии в настоящее время термометр днём поднимается к отметкам выше нуля, что случается крайне редко в это время года. Сейчас там температура превышает норму на 8–10 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней. По его словам, в столице и Подмосковье будет наблюдаться хорошая погода — температура выше нормы на 6–8 градусов. Так, в понедельник максимальная температура составит плюс 15 градусов, а во вторник — плюс 17–19.