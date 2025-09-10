Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:20

В ГД призвали провести тотальную проверку законности выдачи паспортов РФ

Депутат Свинцов: МВД должно системно проверять законность выдачи паспортов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД должны провести тотальную проверку законности выдачи российских паспортов иностранцам, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, она должна коснуться и тех, кто получил гражданство недавно, и тех, кто имеет его уже много лет. Депутат обратил внимание на случаи, когда отделы полиции выдавали сразу «десятки тысяч документов».

Огромное количество мигрантов, которое исчисляется сотнями тысяч, уже получили российское гражданство. МВД должно системно проводить проверку законности выдачи паспортов РФ, независимо от того, когда документы были выданы — вчера или пять лет назад. Мы видели случаи, когда некоторые отделы полиции выдавали десятки тысяч документов, и это вызывает беспокойство, — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент наведение порядка в миграционной сфере пока находится в начальной стадии, ситуация улучшается, но очень медленно. По мнению парламентария, эту работу необходимо продолжать.

Ранее в России истек срок, в который нелегальные мигранты могли урегулировать свой правовой статус. Как подчеркнули в миграционной службе МВД, сделать это с 11 сентября будет уже невозможно. Начиная с этой даты в отношении нелегальных мигрантов будут применяться предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, а также водить автомобиль и устраивать детей в детсады или школы.

