В ЦБ рассказали, как сэкономить на ипотеке Экономист ЦБ РФ Львова назвала четыре способа сэкономить на ипотеке

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Сэкономить на ипотеке можно путем займа с господдержкой, через программу банка и застройщика или через рефинансирование ссуды, объяснила главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова. Кроме того, можно оформить налоговый вычет, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Оформить ипотеку по приемлемой ставке можно тремя способами: воспользоваться программами ипотеки с господдержкой (льготная, семейная, сельская, ипотека для IT-сотрудников), оформить ипотеку по собственным программам застройщиков и банков или рефинансировать действующую ипотеку по более низкой ставке, — сказала Львова.

Что касается налогового вычета, заемщик может вернуть 13% (не более 260 тысяч рублей) с покупки квартиры, комнаты, дома или от вложения в земельный участок. Рефинансирование же не всегда оказывается выгодным, решаться на такой вариант стоит исходя из графика платежей по текущему кредиту, добавила экономист.

12 июля стало известно, что клиенты Сбербанка пожаловались на рост первого взноса по ипотеке до 35%. В ряде случаев взнос увеличивается вдвое, что посильно не каждому потенциальному заемщику. По словам риелторов, таких случаев уже не менее тысячи, эксперты называют такую практику негуманной.