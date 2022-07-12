Клиенты «Сбербанка» пожаловались на рост первого взноса по ипотеке до 35% «Коммерсант»: клиенты «Сбербанка» пожаловались на рост первого взноса по ипотеке до 35%

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Клиенты Сбербанка рассказывают о «необоснованном» повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35%, пишет «Коммерсант». В ряде случаев взнос увеличивается вдвое, что возможно не для каждого потенциального заемщика. По словам риэлторов, таких случаев уже не менее тысячи, эксперты называют такую практику негуманной.

По словам потенциальных заемщиков, после подачи заявки на ипотеку банк одобрил им условия с первым взносом 15–20%, но перейти к следующему этапу оформления ипотеки клиенты могли только согласившись на повышение первого взноса до 35%. При этом на этапе подачи заявки многие из них уже понесли затраты на оформление сделки, включая оценку недвижимости и услуги риэлтора. В самом Сбербанке пояснили, что предложение увеличить сумму первоначального взноса обосновано недостаточной платежеспособностью клиента, хотя авторы жалоб уверяют, что в их материальном положении изменений не было.

Юристы признают, что такая практика законна. По словам юриста адвокатского бюро «Сфера защиты» Андрея Лямзина, предварительное одобрение ипотеки не представляет собой заключенный договор и может быть изменен обеими сторонами. Как уточняет главный эксперт «Русипотеки» Cергей Гордейко, повышение первого взноса в ипотеке призвано уменьшить риск для банка, и 30–40% от стоимости жилья остаются наиболее надежным уровнем первого взноса. В случае дефолта заемщика этот уровень позволит банку с комфортом продать залог с дисконтом на торгах.

Правозащитники считают изменение условий по уже одобренной заявке недобросовестным поведением. Руководитель направления ЮК a.t.Legal Вадим Резниченко считает, что подобные действия можно трактовать как злоупотребление правом, так как банки в этом случае ведут себя «не так, как ожидают другие участники гражданского оборота». Директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева полагает, что в ситуацию следует вмешаться ЦБ, но сам регулятор считает, что подобная практика допустима до заключения договора.

Ранее экономист Никита Масленников сообщил, что в июне россияне взяли на 70% больше кредитов, чем в мае, благодаря изменениям условий по ипотеке и автокредитованию. Экономист посоветовал россиянам, которые хотят получить долгосрочный кредит, дождаться следующего заседания Центробанка, на котором могут понизить ключевую ставку.