https://static.news.ru/photo/fccb2898-baa3-11e9-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Международный день кошек в Великобритании выбрали кота года.

Кот Джеффри практически спас 13-летнего мальчика Финна Хэксона, страдающего синдромом Аспергера (является одной из форм аутизма). На здоровье ребёнка сказалась смерть отца — он загнал себя в глубокую тоску, погрузившись в отчаяние и депрессию. Изменения произошли благодаря коту: увидев его, Финн постепенно начал улыбаться, сообщает еженедельник «Профиль» .

Церемонию награждения организовывала благотворительная организация Cats Protection.

История Финна и Джеффри показывает, насколько важна связь кошки и человека и как она может помочь во время трагедии, — заявляет представитель организации Кейт Бантинг.

Ранее News.ru писал, что спасатели вывезли дачника и семь кошек с затопленного острова у Хабаровска. Как рассказал хозяин животного, кошка ушла на охоту и долго не возвращалась. К моменту её возвращения с острова уже невозможно было уйти без лодки.