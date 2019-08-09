https://static.news.ru/photo/8d51179e-ba70-11e9-b93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Операцию по спасению местного жителя с кошачьим семейством, который остался в подтопленном дачном посёлке под Хабаровском, провели сотрудники МЧС РФ.

Мужчина остался на острове, где находится его приусадебный участок, из-за пропавшей кошки.

Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад, выбраться самостоятельно на «большую землю» уже было невозможно без лодки, — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сейчас в Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введён режим ЧС. В зону подтопления попали свыше 900 дач на островах недалеко от города, пишет РИА Новости .

Спасателям поступило сообщение, что из-за сильно повысившегося уровня воды мужчина 1970 года рождения не может покинуть свой участок в районе остановки «Садовая» на острове Дачном.

Сотрудники МЧС выехали на поиски на катере, но долго не могли найти нужное место, так как мужчина всё время путался в ориентирах. Спасатели обнаружили Сергея на крыше своего дома.

Сотрудники МЧС и председатель садового товарищества помогли ему погрузить свои вещи. Самым ценным грузом оказались коробки, в которых находились кот, кошка и пятеро 1,5-месячных котят. Все они были доставлены на катере в Хабаровск.

Ранее в Хабаровском крае пожилая женщина сутки провела в тайге. Пенсионерка отправилась в лес за грибами и застряла в трясине, писал News.ru.