Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:17

В бефстроганове нет ничего сложного: готовим обалденную говядину в сметанном соусе — получится вообще у всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бефстроганов по-домашнему — это тот самый рецепт, который объединяет простоту и изысканный вкус в каждой ложке. Нежные кусочки говядины в сливочно-томатном соусе с легкой горчичной ноткой идеально подходят как для праздничного ужина, так и для уютного семейного обеда. Такое блюдо не только вкусное, но и питательное, оно согревает и радует глаз своим аппетитным видом.

Для приготовления понадобятся 500 г говядины, одна луковица, 3 столовые ложки сметаны, чайная ложка томатной пасты и столько же горчицы, столовая ложка муки, 150 мл воды и 2 столовые ложки растительного масла. Солить и перчить блюдо стоит по вкусу. Говядину нарезают тонкими ломтиками поперек волокон и обжаривают до румяной корочки, после чего добавляют лук, нарезанный полукольцами, и готовят до мягкости.

Затем в сковороду вводят муку, тщательно перемешивают, добавляют томатную пасту, горчицу и сметану, вливают воду, солят и перчат. Тушат под крышкой на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет и мясо не станет невероятно нежным. Подают с картофельным пюре, гречневой кашей или любым другим гарниром по вкусу. Этот бефстроганов согреет, насытит и создаст атмосферу домашнего уюта за любым столом.

Ранее мы готовили куриные ежики с рисом и кабачком. Блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и гостям понравилось.

Читайте также
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
Общество
Такую вкуснятину ела в греческом ресторанчике! Сырная запеканка буюрди — немного творожного сыра и волшебства
Омлет со шпинатом: мой главный аргумент в пользу правильного завтрака — едят даже дети, проверено
Общество
Омлет со шпинатом: мой главный аргумент в пользу правильного завтрака — едят даже дети, проверено
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
Общество
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Общество
Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось
Превратила томаты в обалденный соус. Донская аджика — в моей семье ее едят ложками. И к мясу, и на хлебушек!
Общество
Превратила томаты в обалденный соус. Донская аджика — в моей семье ее едят ложками. И к мясу, и на хлебушек!
говядина
сметана
томаты
гуляш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение
«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция
«Подсудимые не присутствуют»: экс-нардеп о переговорах в Венгрии
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
В Госдуме пословицей ответили на угрозы ЕС о полном отказе от газа из РФ
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.