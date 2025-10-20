В бефстроганове нет ничего сложного: готовим обалденную говядину в сметанном соусе — получится вообще у всех

Бефстроганов по-домашнему — это тот самый рецепт, который объединяет простоту и изысканный вкус в каждой ложке. Нежные кусочки говядины в сливочно-томатном соусе с легкой горчичной ноткой идеально подходят как для праздничного ужина, так и для уютного семейного обеда. Такое блюдо не только вкусное, но и питательное, оно согревает и радует глаз своим аппетитным видом.

Для приготовления понадобятся 500 г говядины, одна луковица, 3 столовые ложки сметаны, чайная ложка томатной пасты и столько же горчицы, столовая ложка муки, 150 мл воды и 2 столовые ложки растительного масла. Солить и перчить блюдо стоит по вкусу. Говядину нарезают тонкими ломтиками поперек волокон и обжаривают до румяной корочки, после чего добавляют лук, нарезанный полукольцами, и готовят до мягкости.

Затем в сковороду вводят муку, тщательно перемешивают, добавляют томатную пасту, горчицу и сметану, вливают воду, солят и перчат. Тушат под крышкой на медленном огне 15–20 минут, пока соус не загустеет и мясо не станет невероятно нежным. Подают с картофельным пюре, гречневой кашей или любым другим гарниром по вкусу. Этот бефстроганов согреет, насытит и создаст атмосферу домашнего уюта за любым столом.

