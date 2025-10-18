Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 06:56

Ужин за 40 минут: курица и картошка в волшебном соусе — шедевр из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю творожные ушки постоянно, потому что это идеальное печенье к чаю — нежное, воздушное и совсем не сухое. Мне нравится, как простой творог превращается в хрустящее лакомство с золотистой корочкой. Особенно выручает, когда хочется порадовать домочадцев свежей выпечкой без долгой возни у плиты.

Готовлю я так: 300 граммов творога растираю с 120 граммами мягкого сливочного масла, добавляю щепотку соли. Просеиваю 220 граммов муки с половиной чайной ложки разрыхлителя и замешиваю эластичное тесто. Половину убираю в холодильник, а из второй части раскатываю пласт толщиной в полсантиметра. Стаканом вырезаю кружочки, каждый обмакиваю в сахар с одной стороны, складываю пополам сахаром внутрь, снова обмакиваю и опять складываю. Получаются аккуратные треугольнички с сахарной прослойкой. Выкладываю их на противень несладкой стороной вниз и выпекаю при 190 градусах 15–20 минут до румяности. Аромат в доме стоит такой, что к чаю собирается вся семья!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

