10 сентября 2025 в 18:32

Ужин, после которого не останется ни крошки: запеканка по-грузински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка по-грузински — это сытное многослойное блюдо, которое сочетает нежность картофеля, сочность мясного фарша и пикантность рассольного сыра сулугуни.

Для приготовления обжарьте 500 г мясного фарша с луком, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, хмели-сунели, кинзу и чеснок. Отварите 1 кг картофеля в мундире, очистите и нарежьте кружочками. В форму выкладывайте слоями: картофель → фарш → натертый сулугуни. Повторите слои, завершив сыром. Залейте смесью из 200 мл сметаны и 2 яиц. Запекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Дайте настояться 15 минут — и вы получите настоящий праздник вкуса, который перенесет вас в солнечную Грузию! Это отличный вариант ужина, после которого не останется ни крошки.

Ранее стало известно, как приготовить ужин за 20 минут в одной сковороде: гречка с курицей в сырном соусе.

фарш
рецепты
запеканки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
