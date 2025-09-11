Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей

Подсластители аспартам, сахарин, эритрит и ксилит ухудшают память и способность подбирать нужные слова, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталия Попова. По ее словам, людям младше 60 лет и пациентам с диабетом следует быть особенно осторожными с сахарозаменителями.

Подсластители вроде аспартама, сахарина, ацесульфама K, эритрита, сорбита и ксилита ухудшают состояние памяти и способности оперативно подбирать нужные слова. Особенно чувствительны к этому люди младше 60 лет и те, кто страдает диабетом. Для диабетиков риск снижения памяти значительно возрастает, тогда как остальные сталкиваются с падением общей когнитивной активности и скорости речи, — сказал Попова.

Она подчеркнула, что подобные продукты рекламируются как здоровые альтернативы сахару, однако наука доказала обратное. Мозг нуждается в полноценном питании и стабильном поступлении питательных веществ для нормального функционирования, добавила иммунолог.

Избегайте чрезмерного употребления продуктов с искусственными подсластителями. Выбирайте натуральные сладости в умеренных количествах, например фрукты и ягоды. Если страдаете диабетом, обязательно обсудите свою диету с врачом-эндокринологом, — подытожила Попова.

