Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 04:20

Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей

Иммунолог Попова: подсластители аспартам и ксилит нарушают речь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подсластители аспартам, сахарин, эритрит и ксилит ухудшают память и способность подбирать нужные слова, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталия Попова. По ее словам, людям младше 60 лет и пациентам с диабетом следует быть особенно осторожными с сахарозаменителями.

Подсластители вроде аспартама, сахарина, ацесульфама K, эритрита, сорбита и ксилита ухудшают состояние памяти и способности оперативно подбирать нужные слова. Особенно чувствительны к этому люди младше 60 лет и те, кто страдает диабетом. Для диабетиков риск снижения памяти значительно возрастает, тогда как остальные сталкиваются с падением общей когнитивной активности и скорости речи, — сказал Попова.

Она подчеркнула, что подобные продукты рекламируются как здоровые альтернативы сахару, однако наука доказала обратное. Мозг нуждается в полноценном питании и стабильном поступлении питательных веществ для нормального функционирования, добавила иммунолог.

Избегайте чрезмерного употребления продуктов с искусственными подсластителями. Выбирайте натуральные сладости в умеренных количествах, например фрукты и ягоды. Если страдаете диабетом, обязательно обсудите свою диету с врачом-эндокринологом, — подытожила Попова.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

здоровье
врачи
советы
заболевания
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери
Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье
Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей
Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить
Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 сентября, снова стабильно
В ГД внесут проект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет
В Госдуме рассказали о новом сервисе от Центробанка для россиян
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала 14-летняя девочка
Спорткары, слитки золота, паспорта США: что находили при обысках у блогеров
ВС России нанесли ночной удар по важным объектам на Украине
Емельяненко захотел вернуться в спорт после выхода из колонии
Психолог объяснила, откуда берется нежелание возвращаться домой
Потеряла память, встретила Плющенко: как живет фигуристка из Мариуполя
В США раскрыли, что Путин послал Западу сигнал об отправке войск на Украину
Медведев заявил, что Трампу в связи с убийством Кирка пора понять одну вещь
Психолог назвал главную ошибку женщин, мешающую им выйти замуж
Глава ФБР рассказал о новом факте в деле убийства Чарли Кирка
Блонд, сексуальные вырезы, костюмы: как менялся стиль Полины Дибровой
В одной стране полностью погас свет
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.