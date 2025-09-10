Терапевт раскрыла нюанс приема витаминов, о котором часто забывают Терапевт Тен: прием витаминов без учета взаимодействия снижает их эффективность

Эффективность витаминов и минералов существенно снижается без учета их взаимодействия, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Зарема Тен. По ее словам, нутритивная поддержка организма требует осознанного подхода.

Прием витаминов и минералов без учета их взаимодействия — это стрельба из пушки по воробьям. Нутритивная поддержка требует осознанного, персонализированного и научно обоснованного подхода, — подчеркнула врач.

Тен посоветовала сначала сдать анализы на основные микронутриенты. Затем, по ее словам, врач составит индивидуальную схему приема витаминов, что позволит увеличить эффективность добавки.

Это не только повысит эффективность добавки, но и позволит сэкономить средства, избежав приема бесполезных или конфликтующих комбинаций. Помните, что больше — не значит лучше. Главный принцип медицины «не навреди» в полной мере относится и к нутрицевтике, — добавила Тен.

