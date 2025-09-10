Запеканка «Дотянуть до зарплаты» — быстрая вкуснятина за копейки

Капустная запеканка — это идеальное блюдо для экономного и сытного питания, которое позволяет приготовить вкусный ужин из доступных ингредиентов. Сочетание капусты, фарша и сырной корочки создает полноценное блюдо с высоким содержанием белка и клетчатки. Эта запеканка станет настоящим спасением в конце месяца, когда нужно растянуть бюджет без ущерба для вкуса.

500 г капусты шинкуют, заливают кипятком на 10–15 минут. Лук и морковь обжаривают на 5 г масла, добавляют 530 г фарша индейки, готовят до румяности. Сливают воду с капусты, смешивают с мясной зажаркой. Выкладывают в форму. 3 яйца взбивают с 170 г сметаны, 100 г тертого сыра и специями. Заливают капустно-мясную смесь. Запекают при 180°C 40–45 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.