Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:33

Запеканка «Дотянуть до зарплаты» — быстрая вкуснятина за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная запеканка — это идеальное блюдо для экономного и сытного питания, которое позволяет приготовить вкусный ужин из доступных ингредиентов. Сочетание капусты, фарша и сырной корочки создает полноценное блюдо с высоким содержанием белка и клетчатки. Эта запеканка станет настоящим спасением в конце месяца, когда нужно растянуть бюджет без ущерба для вкуса.

500 г капусты шинкуют, заливают кипятком на 10–15 минут. Лук и морковь обжаривают на 5 г масла, добавляют 530 г фарша индейки, готовят до румяности. Сливают воду с капусты, смешивают с мясной зажаркой. Выкладывают в форму. 3 яйца взбивают с 170 г сметаны, 100 г тертого сыра и специями. Заливают капустно-мясную смесь. Запекают при 180°C 40–45 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
запеканки
капуста
фарш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.