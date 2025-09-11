Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 03:20

В Госдуме рассказали о новом сервисе от Центробанка для россиян

Депутат Говырин: в октябре ЦБ запустит сервис для проверки подозрительных фирм

Центробанк России в октябре 2025 года запустит сервис для проверки подозрительных фирм, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, граждане получат право узнать, попадала ли организация в группу высокого риска.

С октября в работе бизнеса появится новый инструмент: Банк России запускает сервис для проверки компаний и индивидуальных предпринимателей по системе «Знай своего клиента». Платформа закреплена в законе № 115-ФЗ. С помощью открытого сервиса по ИНН можно будет узнать, не попала ли организация в группу высокого риска — именно эту информацию ЦБ сделал публичной, — сказал парламентарий.

Он добавил, что основанием для попадания в данную группу являются: массовый адрес регистрации, резкие колебания по счетам, необычные транзитные операции, а также связь с недобросовестными руководителями или участниками. Компании вправе оспорить решение, направив заявление в Банк России или комиссию при нем, а при необходимости — через суд, подчеркнул депутат.

Для бизнеса это означает усиление фильтра при выборе партнеров: сотрудничество с контрагентом, отмеченным в «красной зоне», чревато отказом банков в обслуживании и репутационными рисками. При этом полностью новым сервис назвать нельзя: схожие инструменты уже работают у ФНС — «Прозрачный бизнес», в реестре недобросовестных поставщиков и на «Федресурсе», но «Знай своего клиента» делает акцент именно на финансовых операциях и критериях риска, — подытожил Говырин.

Ранее юрист Арина Юсупова заявила, что кредитные каникулы не положены бизнесменам, которые работают в финансовой сфере или игорном бизнесе. По ее словам, предпринимателю также могут отказать в отсрочке, если он проходит процедуру банкротства.

