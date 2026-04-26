Узбекские патыры — праздник выпечки на кухне. Золотистые, с пышным мякишем и ароматом кунжута, они затмят любой магазинный хлеб

Часто эти лепешки ошибочно называют узбекским лавашом, но патыр — это особый вид тандырного хлеба. И хотя дома у нас нет традиционной печи-тандыра, воссоздать магию горячего, только что испеченного патыра с золотистой корочкой более чем реально.

Что понадобится

Сыворотка (или кефир/простокваша) — 250 мл, дрожжи сухие — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., мука пшеничная — 400–450 г, масло растительное — 2 ст. л., желток яичный — 1 шт., молоко — 1 ст. л., кунжут — для посыпки.

Как готовлю

Слегка подогретую сыворотку соединяем с дрожжами, сахаром и солью, перемешиваем до растворения. Порциями вводим просеянную муку, замешивая тесто. Когда масса станет однородной, вливаем растительное масло и продолжаем вымешивать около 10 минут до эластичности. Накрываем и убираем в теплое место на 40–60 минут для подъема.

Подошедшее тесто делим на 4 равные части, формируем из каждого шарики и даем им отдохнуть 15 минут под полотенцем. Каждый шарик раскатываем или растягиваем руками в лепешку, делая середину тонкой, а края — утолщенными.

Заготовки раскладываем на противнях, застеленных пергаментом, накалываем центр вилкой, накрываем и оставляем для расстойки на 20–30 минут. Разогреваем духовку до 210°C.

Желток смешиваем с молоком и аккуратно смазываем этой смесью поверхность лепешек, после чего обильно посыпаем кунжутом. Выпекаем 20–25 минут до красивого золотисто-коричневого цвета.