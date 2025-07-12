Уложила на противень — и в духовку! Сырно-чесночные кабачки за 20 минут!

Кабачки с чесноком в духовке — сезонное блюдо с хрустящей корочкой! Лето — идеальное время, чтобы побаловать себя легкими и вкусными блюдами из кабачков. Этот рецепт превращает простые овощи в настоящий кулинарный шедевр с аппетитной сырной корочкой и пикантным чесночным ароматом. Блюдо получается настолько универсальным, что может служить и гарниром к мясу, и самостоятельной вегетарианской закуской. А если добавить помидоры — получится еще сочнее и ярче!

Молодые кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Если кожура жесткая, можно очистить ее, но с ней блюдо будет более фактурным. Посолите ломтики и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Это предотвратит излишнюю влажность при запекании.

Приготовьте соус: смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанной петрушкой. Форму для запекания смажьте маслом, выложите кабачки в один слой. Смажьте каждый кружочек соусом, сверху разместите тонкие дольки помидора (если используете) и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

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