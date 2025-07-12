«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине Депутат Шеремет: идея Макрона о зарубежных войсках на Украине безрассудна

Предложенная французским лидером Эммануэлем Макроном идея о развертывании зарубежных войск на украинской территории является безрассудной, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, выполнение подобной инициативы значило бы демонстрацию скрытой агрессии против России.

Макрон пытается под предлогом миротворческой миссии легализовать присутствие на Украине войск НАТО. По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России. Подобными безрассудными шагами Макрон еще больше подливает масла в огонь украинского конфликта, — высказался парламентарий.

Ранее президент Франции заявил о готовности Парижа и Лондона отправить до 50 тысяч военных экспедиционного контингента после прекращения боевых действий на Украине. По его словам, подобные силы могут быть привлечены к выполнению крупных военных операций.

Позже эту идею раскритиковал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который отметил, что зарубежные экспедиционные силы станут законной целью для российской армии. Эта миссия будет свернута через неделю после того, как во Францию и Британию прилетят первые самолеты с телами солдат, добавил он.