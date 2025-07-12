Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 18:18

«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине

Депутат Шеремет: идея Макрона о зарубежных войсках на Украине безрассудна

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложенная французским лидером Эммануэлем Макроном идея о развертывании зарубежных войск на украинской территории является безрассудной, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, выполнение подобной инициативы значило бы демонстрацию скрытой агрессии против России.

Макрон пытается под предлогом миротворческой миссии легализовать присутствие на Украине войск НАТО. По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России. Подобными безрассудными шагами Макрон еще больше подливает масла в огонь украинского конфликта, — высказался парламентарий.

Ранее президент Франции заявил о готовности Парижа и Лондона отправить до 50 тысяч военных экспедиционного контингента после прекращения боевых действий на Украине. По его словам, подобные силы могут быть привлечены к выполнению крупных военных операций.

Позже эту идею раскритиковал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который отметил, что зарубежные экспедиционные силы станут законной целью для российской армии. Эта миссия будет свернута через неделю после того, как во Францию и Британию прилетят первые самолеты с телами солдат, добавил он.

Украина
Эммануэль Макрон
войска
Михаил Шеремет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин дал новое поручение по авиасалону МАКС
В Самаре поваленное ураганным ветром дерево насмерть задавило двух человек
«Угроза человечеству»: Трамп решил лишить гражданства известную ведущую
В Германии раскрыли, чем обернулись резкие высказывания Лаврова о Мерце
Раскрыты новые подробности гибели британца из ВСУ на Украине
В МАГАТЭ отреагировали на удар БПЛА по зданию администрации Энергодара
Италия не простила Зеленскому слов о России
Шоу «Маска», Пугачева, смерть жены: как живет певец Ярослав Сумишевский
«Мисс Россия — 2025»: фото самых ослепительных девушек страны
Кличко заявил о «сильном запахе» тоталитаризма на Украине
«Подхалимы»: в США объяснили, почему Трамп набрал бестолковую администрацию
Московский суд заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Урради из Алжира
Россиянка две недели жила с детьми в глухой индийской пещере
Анфиса Чехова намекнула на личную драму после интервью Ковальчук
«Выглядит смешным»: Меньшова высказалась о скрывающих свой возраст женщинах
Психиатр объяснил слова Арахамии об издевательствах над Зеленским в детстве
Глава ЕК выступила с грозным предупреждением для США из-за пошлин
В Подмосковье поставят памятник борьбе СССР и КНДР с милитаризмом Японии
Опубликованы кадры участившихся вспышек на Солнце
Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для украинских БПЛА в ДНР
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.