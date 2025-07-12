Беру банку консервов и кабачок — нежнейшие рыбные котлетки готовы

Эти котлеты из горбуши с кабачком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет быстро приготовить вкусное и полезное блюдо для всей семьи.
Ингредиенты:
- горбуша в собственном соку (консервы) — 200 г;
- кабачок (тертый и отжатый) — 200 г;
- сыр — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Разомните горбушу вилкой, смешайте с тертым кабачком, сыром, яйцом и мукой.
- Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте до однородности.
- Сформируйте небольшие котлеты, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
- Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом.
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