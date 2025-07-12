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12 июля 2025 в 07:27

Беру банку консервов и кабачок — нежнейшие рыбные котлетки готовы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты из горбуши с кабачком получаются нежными, сочными и очень ароматными. Простой рецепт из доступных ингредиентов позволяет быстро приготовить вкусное и полезное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты:

  • горбуша в собственном соку (консервы) — 200 г;
  • кабачок (тертый и отжатый) — 200 г;
  • сыр — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Разомните горбушу вилкой, смешайте с тертым кабачком, сыром, яйцом и мукой.
  2. Добавьте соль и перец, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Сформируйте небольшие котлеты, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны).
  4. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
котлеты
консервы
кабачки
рецепты
горбуша
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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