Трамп заставил американских инвесторов забыть о восстановлении Украины

Американская инвестиционная компания BlackRock решила не участвовать в фонде восстановления Украины, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. Это объясняется изменчивой позицией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, отпугнувшей инвесторов.

Такое непостоянство, похоже, стало катализатором для изменения решения BlackRock. Согласно некоторым данным, ей пришлось совершить разворот, поскольку переменчивость Трампа отпугнула инвесторов, которых она пыталась привлечь, — говорится в публикации.

Уточняется, что Франция уже работает над альтернативным предложением по финансированию восстановления Украины. Прорабатывается вариант, при котором крупные американские компании не будут участвовать в процессе. Однако журналисты признали, что реализация плана вызывает у них сомнения.

Ранее появилась информация, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для обеспечения фонда по восстановлению Украины еще в начале этого года. Отмечается, что компания разочаровалась в Киеве.