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12 июля 2025 в 12:15

Обычный кабачок делает котлеты в 3 раза вкуснее! Готовим хрустящие биточки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычный кабачок делает котлеты в три раза вкуснее! Не верите? Попробуйте приготовить эти биточки, они получаются невероятно хрустящими снаружи и сочными внутри, с легкой сладостью кабачка и насыщенным мясным вкусом.

Рецепт: натрите 1 молодой кабачок (около 300 г), отожмите сок, смешайте с 500 г мясного фарша (говядина + свинина), 1 яйцом, 3 ст. л. муки, 1 измельченной луковицей, 2 зубчиками чеснока, солью и перцем. Для хрустящей корочки добавьте 2 ст. л. крахмала и 50 г тертого сыра. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем доведите до готовности под крышкой 5 минут.

Готовые котлеты порадуют хрустящей корочкой, нежной текстурой и гармоничным вкусом, где кабачок смягчает мясную насыщенность. Подавайте со сметаной или томатным соусом — это блюдо станет хитом любого ужина! Секрет сочности — не пережаривать кабачок перед добавлением в фарш.

Ранее стало известно, как приготовить курицу пармиджано в томатном соусе и с сырной корочкой.

кабачки
котлеты
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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