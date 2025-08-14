Улетные хрустящие огурчики на зиму: маринуем в литровой банке без хлопот

Представьте: открываете зимой баночку — и на стол выпрыгивают огурчики, как только что с грядки! Этот рецепт проверен годами: минимум усилий, а результат — хрустящие, ароматные, в меру острые огурцы. Идеально для литровой банки — ни грамма лишнего!

Сначала готовим банки: тщательно моем с содой, стерилизуем над паром 10 минут. Огурцы берем мелкие и крепкие, замачиваем в холодной воде на два часа — так они будут особенно хрустящими. На дно чистой банки кладем зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, пару листиков смородины, кусочек острого перца (по желанию) и 5 горошин черного перца. Плотно укладываем огурцы вертикально — так войдет больше.

Для маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, доводим до кипения. Вливаем 100 мл 9% уксуса прямо перед заливкой. Кипящим маринадом заливаем огурцы, сразу закатываем стерильными крышками. Переворачиваем банку, укутываем одеялом на сутки — так они лучше простерилизуются.

