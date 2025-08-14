Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 12:10

Улетные хрустящие огурчики на зиму: маринуем в литровой банке без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте: открываете зимой баночку — и на стол выпрыгивают огурчики, как только что с грядки! Этот рецепт проверен годами: минимум усилий, а результат — хрустящие, ароматные, в меру острые огурцы. Идеально для литровой банки — ни грамма лишнего!

Сначала готовим банки: тщательно моем с содой, стерилизуем над паром 10 минут. Огурцы берем мелкие и крепкие, замачиваем в холодной воде на два часа — так они будут особенно хрустящими. На дно чистой банки кладем зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, пару листиков смородины, кусочек острого перца (по желанию) и 5 горошин черного перца. Плотно укладываем огурцы вертикально — так войдет больше.

Для маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, доводим до кипения. Вливаем 100 мл 9% уксуса прямо перед заливкой. Кипящим маринадом заливаем огурцы, сразу закатываем стерильными крышками. Переворачиваем банку, укутываем одеялом на сутки — так они лучше простерилизуются.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

огурцы
маринады
домашние заготовки
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.