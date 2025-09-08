Саммит ШОС — 2025
Улетная намазка из фасоли и грибов! Вкусно с хрустящим хлебом и крекерами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканный, ароматный и невероятно питательный паштет из белой фасоли с грибами станет звездой вашего стола! Эта нежная намазка с глубоким вкусом и легкой дымной ноткой идеально подойдет для тостов, крекеров или свежего хлеба.

Замочите 200 г белой фасоли на восемь часов, затем отварите до мягкости. Нарежьте 400 г шампиньонов пластинами. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масла одну измельченную луковицу до прозрачности. Добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. В конце добавьте один зубчик чеснока и листики двух веточек тимьяна. Соедините фасоль и грибную смесь в блендере, взбейте до однородной кремовой текстуры. Приправьте морской солью по вкусу. Дайте паштету настояться в холодильнике два часа — это раскроет все вкусы.

Подавайте с подрумяненными ломтиками хлеба, свежими овощами или зеленью. Этот паштет поражает богатым вкусом с нотками грибов и нежностью фасоли! Он станет любимой закуской для тех, кто ценит насыщенные и полезные блюда.

