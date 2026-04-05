Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке

Когда не хочется стоять у плиты и бороться с брызгами масла, этот способ становится настоящим спасением. Куриная грудка запекается в пергаменте, остается сочной и буквально тает во рту. Плюс — минимум жира и максимум вкуса.

Ингредиенты

Куриное филе — 2 шт., помидор — 1 шт., моцарелла — 100–150 г, шпинат — горсть, сметана — 2–3 ст. л., соль и специи — по вкусу, лимонный сок — 1–2 ст. л.

Приготовление

Филе аккуратно надрежьте вдоль, чтобы получился «кармашек» для начинки, но не прорезайте до конца. Предварительно замаринуйте курицу в лимонном соке и специях — это сделает мясо более мягким и ароматным.

Внутри каждый кусок смажьте сметаной, затем выложите ломтики помидора, моцареллу и немного шпината. Закрепите края зубочистками, чтобы начинка не выпадала.

Каждое филе заверните в пергамент, выложите на противень и отправьте в духовку при 180 °C примерно на 25–40 минут.

Ранее мы делились рецептом трех салатов к праздникам. Улетные, потому что съедаются первыми.