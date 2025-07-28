Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х Военкор Сладков: Украина давно торгует останками своих военных

Украина давно торгует останками своих военных, заявил военкор Александр Сладков. В Telegram-канале он прокомментировал высказывание своего коллеги Александра Коца, который сообщил о торговле Киевом павшими бойцами. Сладков привел в пример ситуацию с Евгением Ищенко — мэром Волгограда с 2003 по 2006 год.

Так я вам скажу, они и в период отличных отношений Москвы и Киева ими подторговывали, — уточнил журналист.

По словам военкора, градоначальнику пришло письмо вдовы знаменитого снайпера Василия Зайцева, которого похоронили на Украине. Тогда женщина просила похоронить его на Мамаевом кургане, поскольку могила была заброшена, а сил ухаживать за ней не было. Военкор сообщил, что Ищенко давал деньги, выкупал останки и устраивал достойное погребение героя Сталинградского сражения.

Ранее Коц сообщил, что Украина торгует останками собственных Героев. Военкор напомнил, как мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять на украинских военнопленных эксгумированные останки 355 советских воинов. Коц также указал, что в захоронениях покоятся останки Героев Советского Союза, которые Киев считает своими.