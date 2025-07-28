Военкор Коц заявил, что Украина торгует останками своих героев

Украина торгует останками собственных героев, заявил в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он напомнил, что мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять на украинских военнопленных эксгумированные останки 355 советских воинов.

Украина торгует останками своих героев. Недавно мэр Львова выступил с «гениальной» инициативой обменять останки 355 советских воинов, эксгумированных из солдатских могил на мемориальном комплексе «Холм Славы», на живых украинских военнопленных, — написал военкор.

Он отметил, что в захоронениях покоятся останки шести Героев Советского Союза, которые Киев считает исконно своими.

Ранее стало известно, что в результате очередного раунда обмена пленными в Россию из Украины попал Андрей Козьмин. Во время службы в ВСУ, куда его призвали насильно, мужчина передавал российским войскам важную информацию, за что просидел два года в тюрьме. Козьмин добавил, что среди солдат ВСУ все меньше тех, кто искренне поддерживает власти Украины. Но открыто озвучивать свои симпатии к России нельзя, поскольку за это могут преследовать, пояснил он.