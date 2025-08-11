Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 00:34

«Угрожает будущему»: в РПЦ назвали новый вызов для России

Митрополит Григорий: миграция стала одним из главных вызовов для России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Миграция — один из основных вызовов для России наряду с проведением СВО, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров). По его словам, в Русской православной церкви надеются, что будут приняты законы, защищающие россиян в этой сфере, передает телеканал «Россия 24».

Еще одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией — население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими, — отметил митрополит.

Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что в России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии подчеркнул, что миграционная политика России должна соответствовать уровню современных угроз. Она также должна усиливать безопасность страны, поддерживать стабильное развитие и защищать интересы граждан, перечислил он.

